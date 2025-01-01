Auf Streife
Folge 84: Die Milchmädchenrechnung
44 Min.Ab 12
Ein 53-jähriger Spaziergänger beobachtet, wie eine vermummte Person mit einer großen Tasche ins Nachbarhaus einbricht. Der Bewohner ist allerdings zu Hause und hat keinen Dieb bemerkt. Ein Missverständnis? - Eine 23-jährige Studentin traut ihren Augen nicht, als sie ein Ufo-ähnliches Gerät vor ihrem Schlafzimmer schweben sieht. Bei näherer Betrachtung erkennt sie, dass es sich um eine Drohne handelt - die von ihrem Nachbarn gesteuert wird!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1