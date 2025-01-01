Auf Streife
Folge 88: Erwischt
45 Min.Ab 12
Ein Elfjähriger ruft die Polizei, weil seine lesbische Mutter und ihre Freundin sich zu Hause lautstark streiten. - Ein Sozialarbeiter erwischt zwei 18-Jährige und eine 16-Jährige mit Ritalin-Tabletten. Aber niemand will das ADHS-Medikament besorgt haben. - Ein 38-jähriger Kioskbesitzer hat mutig einen Räuber überwältigt und an einen Stehtisch geklebt. Eine junge Kundin behauptet aber, dass es keinen Raubüberfall gab. Trotzdem fehlt vom Kasseninhalt jede Spur.

Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
