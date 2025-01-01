Auf Streife
Folge 89: Stress mit der Mädchenbande
45 Min.Ab 12
Eine Mädchengang überfällt eine 15-Jährige. Erstaunlicherweise kehren sie zurück und geben ihr das Diebesgut wieder. - Ein 35-Jähriger wird von seiner Ex mit Reizgas außer Gefecht gesetzt und halbnackt an einen Stuhl gefesselt. Danach verschwindet sie mit großen Abschiedsworten. Wird sie sich das Leben nehmen? - An einer Bushaltestelle wird ein Raucher von einer nichtrauchenden Rentnerin zurechtgewiesen. Der 29-Jährige lässt sich aber nicht ohne weiteres vertreiben.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1