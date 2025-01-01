Ein dubioses ImmobiliengeschäftJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 94: Ein dubioses Immobiliengeschäft
45 Min.Ab 12
Eine Familie steht mit Sack und Pack vor einem Einfamilienhaus, das eigentlich ihr neues Eigenheim sein sollte. Doch das Haus ist bereits bewohnt. - Ein Bordell wird seit neuestem mit Stinkbomben attackiert. Die Kunden nehmen nach und nach Reißaus. Wem stinkt die käufliche Liebe? - Ein Hund wird brandheiß erwischt: Stromschlag am offenen Kabel. Das Tier stirbt. Warum gab es genau an dieser Stelle ein freigelegtes Kabel?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1