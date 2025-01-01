Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 98
45 Min.Ab 12

Ein 15-Jähriger wird zum wiederholten Mal das Mobbing-Opfer der Nachbarsjungen - das glaubt zumindest die Mutter und konfrontiert aufgebracht ihre Nachbarn. Nach und nach entbrennt ein massiver Familienstreit. - Ein Drogendealer-Pärchen geht auf eine 64-Jährige los. Zunächst glauben die Polizisten an die Unschuld der alten Dame - bis plötzlich ihr 20-jähriger Enkel auftaucht.

