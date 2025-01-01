Auf Streife
Folge 107: Die scharfe Lola
44 Min.Ab 12
Randale im Hotel: Ein 26-Jähriger ist offensichtlich angetrunken und versucht, sich mit einer EC-Karte Zutritt zu einem Hotelzimmer zu verschaffen. Dabei ist er gar nicht Gast in dem Hotel! - Im Garten einer Villa sitzt ein Student mit seinem Laptop. Der Besitzer fordert ihn mehrmals auf, sein Grundstück zu verlassen. Als er der Aufforderung nicht folgt, eskaliert die Situation. - Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle begegnet den Polizisten ein seltsames Gefährt ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
