Auf Streife
Folge 116: Die Nacktyogajünger
44 Min.Ab 12
Die Beamten werden wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses auf einen Campingplatz gerufen. Angeblich treiben dort nackte Hippies ihr Unwesen. - Ein Überfall auf einen LKW lässt die Beamten sofort ausrücken. Sie finden eine betäubte Fahrerin vor. Als sie wieder bei Bewusstsein ist, folgt der nächste Schock. - Nachdem eine 36-Jährige die Hilferufe einer Frau aus der Wohnung ihres Freundes hört, wählt sie den Notruf. Die Beamten verschaffen sich gewaltsam Zutritt.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1