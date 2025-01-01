Auf Streife
Folge 117: Der Schein trügt
45 Min.Ab 12
Eine 33-Jährige wird von ihrem Vater völlig verheult vor ihrem Haus aufgefunden. Blessuren und eine tiefe Wunde im Gesicht deuten darauf hin, dass sie verprügelt wurde - nur von wem? - Ein Zehnjähriger alarmiert die Polizei: Soeben wurde seine kleine Schwester vor seinen Augen am Spielplatz entführt! - Nach einem Saunagang werden zwei nackte Frauen mit einer Drohne gefilmt. Wer war so dreist und hat es mit der Drohne auf die jungen Damen abgesehen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1