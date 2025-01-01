Falschparker demoliert sein AutoJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 124: Falschparker demoliert sein Auto
45 Min.Ab 12
Beim Aufziehen auf einen Abschleppwagen ist ein Fahrzeug offensichtlich heruntergerutscht und auf der Seite gelandet. Nicht nur der Wagen hat nun den Schaden, denn der wutentbrannte Falschparker geht auf den Abschleppwagenfahrer los. - Ein Kneipenbesitzer wird in seiner Lokalität angegriffen und wüst beschimpft. Als die Beamten am Einsatzort eintreffen, fliegt ein Barhocker durch die Scheibe. Bevor die Situation komplett eskaliert, müssen die Polizisten schnell handeln.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1