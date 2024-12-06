Hundsgemeine GeiselnahmeJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 127: Hundsgemeine Geiselnahme
45 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Ein maskierter Mann attackiert eine 48-Jährige im Park beim Gassi gehen mit Pfefferspray. Doch das ist nicht alles: Der Täter hat den Hund ebenfalls eingesprüht und dann gestohlen! - Eine Siebenjährige wird von ihrem Stiefvater alleine in einem Bus zurückgelassen. Als die Beamten beim Busunternehmen eintreffen, ist das Mädchen bereits über alle Berge. Doch sie hat ihren Ranzen zurückgelassen - und damit ihre Handy-Nummer.
