Folge 130: Die Wassermänner
45 Min.Ab 12
Ein Hausmeister alarmiert die Polizei: Während Außenarbeiten hört er laute Frauenschreie aus dem dritten Stock. Kurz darauf verstummen die Schreie und es wurde das Fenster verschlossen. Was ist da vorgefallen? - Auf einem Spielplatz hat sich eine 49-Jährige in einem Spielhaus verbarrikadiert und es mit Decken behangen. Handelt es sich hier um eine Obdachlose,die Zuflucht sucht?
