Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die Wassermänner

SAT.1Staffel 5Folge 130
Die Wassermänner

Die WassermännerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 130: Die Wassermänner

45 Min.Ab 12

Ein Hausmeister alarmiert die Polizei: Während Außenarbeiten hört er laute Frauenschreie aus dem dritten Stock. Kurz darauf verstummen die Schreie und es wurde das Fenster verschlossen. Was ist da vorgefallen? - Auf einem Spielplatz hat sich eine 49-Jährige in einem Spielhaus verbarrikadiert und es mit Decken behangen. Handelt es sich hier um eine Obdachlose,die Zuflucht sucht?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen