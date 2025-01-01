Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Kick, zwo, drei, vier

SAT.1Staffel 5Folge 132
Kick, zwo, drei, vier

Auf Streife

Folge 132: Kick, zwo, drei, vier

45 Min.Ab 12

Vor einer Tanzschule wird eine 15 -Jährige auf ihrem Fahrrad von einem PKW angefahren. Als die Rettungskräfte das Mädchen untersuchen, fällt ihnen auf, dass sie unter Drogeneinfluss steht. - Essenschlacht im All-you-can-eat-Restaurant: Eine dreiköpfige Familie streitet sich mit der Restaurantchefin, weil sie ihrem Genuss auch noch nach Feierabend nachgehen wollen.

