Auf Streife
Folge 132: Kick, zwo, drei, vier
45 Min.Ab 12
Vor einer Tanzschule wird eine 15 -Jährige auf ihrem Fahrrad von einem PKW angefahren. Als die Rettungskräfte das Mädchen untersuchen, fällt ihnen auf, dass sie unter Drogeneinfluss steht. - Essenschlacht im All-you-can-eat-Restaurant: Eine dreiköpfige Familie streitet sich mit der Restaurantchefin, weil sie ihrem Genuss auch noch nach Feierabend nachgehen wollen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1