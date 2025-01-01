Auf Streife
Folge 138: Schießerei auf dem Schulhof
45 Min.Ab 12
Nach Schulschluss fällt ein Schuss auf dem Pausenhof einer Grundschule. Dabei wird ein Junge verletzt. Sein Freund ist der einzige Zeuge und wirkt sichtlich nervös. Wer hat geschossen? - Eine halbnackte Frau, die lediglich ein Schild mit der Aufschrift "Gratis-Umarmungen" trägt, sorgt für Furore auf einem Supermarktparkplatz. Als die Beamten eintreffen, ist die Situation bereits eskaliert.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1