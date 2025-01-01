Auf Streife
Folge 139: Ohne Aufsicht
45 Min.Ab 12
Eine Vierjährige ertrinkt fast bei einem Badeunfall im Schwimmbad. Von den Eltern fehlt jede Spur. Ein Name- und Anschriftenetikett im Rucksack des Mädchens liefert die Adresse der Eltern. Sofort machen sich die Beamten auf den Weg. - Die Beamten erhalten den Antrag, einen 28-Jährigen dem Gericht zwangsvorzuführen. Als sie an der Tür klingeln, öffnet die unwissende Mutter. Nachdem sie ihre Skepsis abgelegt hat, gewährt sie den Beamten Zutritt zum Zimmer ihres Sohnes.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1