Auf Streife
Folge 140: Schlaf, SchatzI! Schlaf!
45 Min.Ab 12
Eine 22-Jährige wird schlafend in einem Aufzug vorgefunden. Ihre Mutter liefert einen Hinweis: Laut einem Telefonat mit ihrer Tochter scheint es lautstarken Streit zwischen ihr und ihrem Freund gegeben zu haben. - Eine Sechsjährige wählt den Notruf: Bei einem gemeinsamen Familienausflug mit ihrer Mutter und ihrer Oma ist ein handfester Streit entstanden, den die beiden nun im Bällebad eines Indoor-Spielplatzes austragen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1