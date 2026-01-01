Auf Streife
Folge 142: Mein Schwager, Der Schrauber
45 Min.Ab 12
Ein Fahranfänger verliert die Kontrolle über sein Auto und rast auf einer Landstraße einen Radfahrer um. Hintergrund ist, dass er angeblich keine Sicht mehr hatte, weil bei dem Wagen Rauch austrat. - An der End-Bushaltestelle hat sich ein 14-Jähriger am Ausgang des Buses positioniert und sich als Fahrkartenkontrolleur ausgegeben. Zudem hat er versucht, einer 36-Jährigen eine Geldbuße abzuknöpfen. Als diese ihn ignoriert, entreißt er ihr die Handtasche.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1