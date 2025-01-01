Auf Streife
Folge 153: Beim einparken angefahren
45 Min.Ab 12
Bei einem Verkehrsunfall ist eine 42-Jährige beim Einparken mit ihrem Wagen in einen 21-Jährigen gefahren. Doch die Verletzungen des Angefahrenen passen nicht zum geschilderten Unfallhergang. - Ein Kind wählt den Notruf, der nach kurzer Zeit abbricht. Als die Beamten bei der angegebenen Adresse eintreffen, finden sie eine weinende Sechsjährige und ihre Leih-Oma vor, die behauptet, dass alles in Ordnung sei.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1