Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der Drahtzieher

SAT.1Staffel 5Folge 154
Der Drahtzieher

Der DrahtzieherJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 154: Der Drahtzieher

45 Min.Ab 12

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet sich auf einer Landstraße. Angeblich ist ein Wildschwein vor ein Fahrzeug gelaufen, wodurch ein Auffahrunfall entstand. Doch von dem Wildschwein fehlt jede Spur. - Auf einem See treibt ein Achtjähriger unkontrolliert in einem Kanu umher. Angeblich ist die ganze Familie zum Campen an den See gefahren, doch von den anderen Familienmitgliedern ist nichts zu sehen. - Die Beamten werden zu einem Einbruch bei einem Juwelier gerufen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen