Auf Streife
Folge 154: Der Drahtzieher
45 Min.Ab 12
Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet sich auf einer Landstraße. Angeblich ist ein Wildschwein vor ein Fahrzeug gelaufen, wodurch ein Auffahrunfall entstand. Doch von dem Wildschwein fehlt jede Spur. - Auf einem See treibt ein Achtjähriger unkontrolliert in einem Kanu umher. Angeblich ist die ganze Familie zum Campen an den See gefahren, doch von den anderen Familienmitgliedern ist nichts zu sehen. - Die Beamten werden zu einem Einbruch bei einem Juwelier gerufen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1