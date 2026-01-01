Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 156
45 Min.Ab 12

Ein Betrugsversuch mit Pfandbons in einem Supermarkt lässt eine Kassiererin die Polizei alarmieren. Als die Beamten den Supermarkt betreten, herrscht bereits großes Chaos. - Der Verlobte einer 24-Jährigen wird auf einem Rastplatz an einer Landstraße überfallen. Die Beamten fahren sofort zum Einsatzort und treffen dort einen weiteren Verletzten an. - Auf Streife bemerken die Beamten ein Weinfass, welches mitten auf der Straße steht.

