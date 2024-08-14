Auf Streife
Folge 157: Mickey und Minnie
44 Min.Folge vom 14.08.2024Ab 12
Früh morgens geht ein Notruf wegen Ruhestörung bei der Polizei ein: Eine besorgte Frau hat die Nachbarn aufgesucht, um sie um Ruhe zu bitten. Als sie durch das Fenster blickt, entdeckt sie Blutspuren. - Vor der Haustür einer 23-Jährigen steht ein betrunkener Mann und grölt lautstark sein Sex-Bedürfnis heraus. Als die Beamten eintreffen, ist die Situation bereits eskaliert, weil sich der Freund der Anruferin eingeschaltet hat.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1