SAT.1Staffel 5Folge 158
45 Min.Ab 12

In einem Schwimmbad eskaliert der Streit zwischen zwei Jungs. Beide Beteiligten tragen schwere Verletzungen davon: Eine davon ist eine Verätzung im Gesäßbereich! Ein Mann wird auf der Straße von einem Auto angefahren und ist schwerverletzt. Das Rettungsteam muss schnell handeln, während die Beamten sich auf Suche nach dem Unfallverursacher machen.

