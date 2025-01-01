Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Proletenstolz

SAT.1Staffel 5Folge 159
Proletenstolz

ProletenstolzJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 159: Proletenstolz

44 Min.Ab 12

Ein unglaublicher Unfall ereignet sich auf offener Straße: Eine Radfahrerin wird von einem Auto gestreift. Kurz darauf steigen zwei Frauen aus dem Fahrzeug und prügeln auf die Verletzte ein. - Eine 29-Jährige fühlt sich seit geraumer Zeit von einem Stalker bedroht und bittet die Polizei um Hilfe. Sie selbst hatte zuvor versucht, mit dem Mann zu sprechen, doch sie scheiterte. Werden die Beamten mit ihm reden können?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen