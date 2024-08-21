Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwillinge hauen ab

SAT.1Staffel 5Folge 164vom 21.08.2024
Folge 164: Zwillinge hauen ab

46 Min.Folge vom 21.08.2024Ab 12

Die Beamten werden von einer besorgten Mutter zur Hilfe gerufen, weil ihre zwei Kinder spurlos verschwunden sind und alles erstmal nach einem Verbrechen aussieht. - Eine 26-Jährige wird von einem Fahrkartenkontrolleur beschuldigt, schwarzgefahren zu sein. Daraufhin beschimpft er sie wild, wird handgreiflich und sprüht ihr Pfefferspray ins Gesicht. Zeit, dass die Beamten eingreifen.

SAT.1
