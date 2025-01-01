Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 34
Folge 34: Don't text and drive

45 Min.Ab 12

Eine 31-Jährige rast mit ihrem Auto in eine junge Mutter mit Kinderwagen. Dabei schleift sie den Kinderwagen samt Kind meterweit mit. - Ein Nachbarschaftsstreit eskaliert, weil ein 52-Jähriger der festen Überzeugung ist, dass der Nachbar die Gartenzwerge aus seinem Vorgarten gestohlen hat. - Ein anonymer Notruf erreicht die Polizisten. Die Beamten fahren sofort zu der Apotheke - doch dort scheint alles in Ordnung zu sein. Ist dem wirklich so?

