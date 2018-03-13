Auf Streife
Folge 52: Der grösste fan ever
46 Min.Folge vom 13.03.2018Ab 12
Auf der Toilette eines Einkaufszentrums wird eine 29-Jährige auf der Damentoilette aufgefunden. Schwer verletzt und mit einer Nagelfeile im Bauch müssen die Rettungskräfte schnell reagieren, und die Beamten den Täter ausfindig machen. Ein Mann, der nur noch Boxershorts trägt und mit Kabelbindern gefesselt ist, hindert eine Frau am Ausparken - indem er sich auf ihre Motorhaube legt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1