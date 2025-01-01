Auf Streife
Folge 53: Das Stachel-Schwein
45 Min.Ab 12
Ein 44-Jähriger wird beim Schwarzfahren erwischt. Statt die Geldbuße zu entrichten, eskaliert der Streit. Vor den Augen der Beamten setzt der Mann zur Flucht an. Ein 50-Jähriger versucht, mit einem Ständchen seine 49-jährige Verflossene zurück zu erobern. Doch statt Liebesfunken fliegt ein Kochtopf mit heißer Erbsensuppe zu ihm über.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
