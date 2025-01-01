Auf Streife
Folge 59: Der ist nicht gut für dich
46 Min.Ab 12
Eine 40-Jährige bittet die Polizei um Hilfe, da jemand offensichtlich in ihr Gartenhaus eingebrochen ist. - Zwischen einem Cafébetreiber und einem gehörlosen Obdachlosen entbrennt ein handfester Streit. Nach den Aussagen der Gäste ist der Betreiber des Cafés auf den Mann losgegangen. Was ist der Hintergrund? - Eine Ladendiebin wird von der Verkäuferin in Gewahrsam genommen. Als die Beamten eintreffen, fragen sie sich, wie eine Frau mit Gipsbein hätte klauen können.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
