Auf Streife
Folge 61: Essensschlacht auf Rädern
45 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einer Imbissbude gerufen. Die Betreiberin wurde brutal zusammengeschlagen. Ein blutverschmierter Sandwichmaker ist ein wichtiges Indiz auf den vermeintlichen Täter ... - Mitten in der Nacht wird eine 70-Jährige aus dem Schlaf gerissen: In ihr Haus ist ein vermeintlicher Psychopath mit einem Messer in der Hand eingedrungen. - Ein 24-Jähriger alarmiert die Polizei. Er hat im Park einen Handtaschendieb überwältigt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1