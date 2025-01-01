Auf Streife
Folge 63: Heartbreak Hotel
45 Min.Ab 12
Ein 47-Jähriger wurde bei einem nächtlichen Spaziergang vor einem Hotel überfallen. Dabei wurde ihm neben Handy und Brieftasche auch seine Kleidung entwendet. Kurioserweise klingelt plötzlich ein Handy, welches offensichtlich ihm gehört. - Ein 30-Jähriger sperrt sich aus seiner Wohnung aus. Hilfesuchend wendet er sich an seine Nachbarn. Doch als er sich wie selbstverständlich wie Zuhause fühlt, reißt dem Gastgeber der Geduldsfaden ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1