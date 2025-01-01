Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das grünäugige Monster

SAT.1Staffel 5Folge 65
Folge 65: Das grünäugige Monster

45 Min.Ab 12

Nach einem Unfall mit Personenschaden steht Aussage gegen Aussage. Beim Ausparken ist eine 43-Jährige auf ihrem Mofa von einem Auto erfasst worden. Oder ist das Mofa absichtlich in das Auto gefahren? - Während eines Kochkurses für Jugendliche geht ein 15-Jähriger auf einen Gleichaltrigen mit einem Kartoffelschäler los. Als die Beamten eintreffen, ist der Täter bereits auf der Flucht ...

