Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Handtaschendieb überführt Ladendiebin

SAT.1Staffel 5Folge 86
Handtaschendieb überführt Ladendiebin

Handtaschendieb überführt LadendiebinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 86: Handtaschendieb überführt Ladendiebin

45 Min.Ab 12

Ein mutiger Passant hält einen Taschendieb in einem Dixi-Klo fest. Das Opfer allerdings beteuert, dass es nicht bestohlen worden ist und flüchtet dann selbst vor der Polizei. - Eine Hausfrau ruft die Polizei, weil jemand mit seinem Wagen ihre Einfahrt blockiert. Der Fahrer ist schnell gefunden, denn er liegt im Auto und schläft. - Und: Eine 18-Jährige spürt ihren Vater anhand einer App auf, nachdem dieser eine Hilfe-SMS an sie geschickt hat.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen