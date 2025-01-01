Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Überfall bei Wohnungsbesichtigung

SAT.1Staffel 5Folge 88
Überfall bei Wohnungsbesichtigung

Auf Streife

Folge 88: Überfall bei Wohnungsbesichtigung

45 Min.Ab 12

Ein abgebrochener Hilferuf einer 29-Jährigen lässt die Polizisten ihre Wohnung aufsuchen. Als sie eintreffen, erzählt sie ihnen einen kuriose Geschichte von einem Einbrecher, den ihr Mann in die Flucht geschlagen hat. - Ein Vater stürmt in den Kindergarten und geht auf den Erzieher los. Angeblich hat er seine Tochter vergewaltigt. - Einer Frau wurde das Seitenfenster ihres Autos aufgeschlagen und Müll in den Wagen geworfen. Sie ist sicher, dass ihre Nachbarin dahinter steckt.

