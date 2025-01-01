Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Wie man in den Wald hineinruft

SAT.1Staffel 5Folge 92
Wie man in den Wald hineinruft

Auf Streife

Folge 92: Wie man in den Wald hineinruft

46 Min.Ab 12

Eine alleinerziehende Mutter erhält eine Notruf-SMS von ihrer Tochter. Sofort schlägt sie Alarm und ruft die Polizei. - Eine 40-Jährige wird in einen Unfall verwickelt und alarmiert die Polizei. Als die Beamten eintreffen, bietet sich ein seltsamer Anblick. - Ein Wagen kracht in einen Metallmüllcontainer - und der Fahrer flüchtet. Doch vor der Flucht hat der Unfallverursacher die Kennzeichen abmontiert. hat er etwas zu verbergen?

