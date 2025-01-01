Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 93
46 Min.Ab 12

Ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert an einer Tankstelle. Die Aussagen der Streithähne über den Auslöser des Streits sind jedoch sehr unterschiedlich. - Eine 34-Jährige beobachtet, wie eine Frau beim Einparken mehrmals gegen ein Auto fährt und sich dann vom Unfallort entfernt. - Eine Siebenjährige wird gewaltsam aus einem Kiosk geworfen. In ihren Händen hält sie eine Pralinenschachtel fest umklammert. Angeblich hat der Kioskbesitzer sie um ihr Sparschwein bestohlen.

