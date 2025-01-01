Auf Streife
Folge 18: Schlag den Mark
44 Min.Ab 12
Ein 33-Jähriger alarmiert die Polizei: Er und seine schwangere Freundin wurden von zwei Unbekannten in einem Park brutal überfallen. - Eine 34-Jährige ruft die Polizei, weil sie einen Einbrecher in ihrer Wohnung vermutet. Als die Beamten die Wohnung betreten, treffen sie auf einen tierischen Übeltäter. - In einem Secondhand-Shop eskaliert ein Streit um eine Designer-Handtasche zwischen zwei Frauen. Die Beamten müssen einschreiten, bevor die Damen den Laden zerstören.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1