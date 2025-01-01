Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 21
Folge 21: Brüder Maut

45 Min.Ab 12

Die Einfahrt zu einem Grundstück ist mit einem Straßenbalken versperrt, in den ein Wagen gerast ist. Bevor der Streit zwischen dem Fahrer und dem Grundstücksbesitzer eskaliert, schreiten die Beamten ein. - Die Beamten erreicht der Notruf eines anonymen Anwohners wegen Lärmbelästigung. Am Einsatzort angekommen, erblicken die Beamten mehrere schreiende Personen und einen hochzeitlich geschmückten Wagen. Ist die Hochzeitsparty außer Kontrolle geraten?

