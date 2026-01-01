Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ich habe was, was du nicht hast!

SAT.1Staffel 6Folge 23
Ich habe was, was du nicht hast!

Ich habe was, was du nicht hast!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 23: Ich habe was, was du nicht hast!

44 Min.Ab 12

Auf Streife entdecken die Beamten einen 13-Jährigen, der zusammengekauert auf dem Bürgersteig sitzt und von einem weiteren Teenager mit einer Gitarrentasche verprügelt wird. - Eine junge Frau wird auf offener Straße von einem Moped angefahren. Sie konnte gerade noch sehen, wie der Mopedfahrer mit dem Gefährt gestürzt ist und dann die Flucht ergriff. Doch er war nicht alleine... - Eine 25-Jährige findet ihre Schwester schwer verletzt auf einem Spielplatz und ruft die Polizei.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen