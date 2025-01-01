Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verlockende Zuckerwatte

SAT.1Staffel 6Folge 30
Folge 30: Verlockende Zuckerwatte

43 Min.Ab 12

Als eine junge Frau nach Hause kommt, entdeckt sie einen blutigen Handabdruck an ihrer Tür. Da sie sich nicht alleine in die Wohnung traut, bittet sie die Polizei um Hilfe. - Bei einem Spaziergang entdeckt eine Passantin einen Hund allein in einem Auto. Aufgrund der Hitze ist das lebensgefährlich für das Tier. Die Beamten müssen schnell handeln! - Ein junger Mann versucht mit DM-Münzen eine Busfahrt zu zahlen. Als der Fahrer die Annahme verweigert, greift ihn der Fahrgast an!

SAT.1
