Auf Streife

Die blonde Sünderin

SAT.1Staffel 6Folge 44
Die blonde Sünderin

Auf Streife

Folge 44: Die blonde Sünderin

44 Min.Ab 12

Eine junge Frau bittet die Beamten zum Hinterhof eines Wohnhauses. Als sie eintreffen sehen sie, wie die Anruferin auf einer 20-Jährigen sitzt und diese in Schach hält. - Die Besitzerin eines Thaimassagestudios alarmiert die Polizei: Eine Frau randaliert vor ihrem Massagesalon! Was ist nur in sie gefahren? - Eine Bürokauffrau vermutet, dass ihre Kollegin vergiftet wurde. Als die Polizisten eintreffen, steht der Auszubildende im Flur und versucht die Beamten aufzuhalten.

