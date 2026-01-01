Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 69
44 Min.Ab 12

Eine 40-Jährige alarmiert die Polizei: An einer Raststätte hat sie sich mit ihrem Mann die Beine vertreten wollen. Als sie zum Auto zurückkehren, erwartet sie eine seltsame Überraschung! - Einer 35-Jährigen wurden die Autokennzeichen gestohlen. Wie durch Zufall hat sie diese an einem fremden Fahrzeug entdeckt und sofort die Polizei gerufen. Doch als die Beamten eintreffen, ist die Frau verschwunden.

