Auf Streife
Folge 69: Arme Oma
44 Min.Ab 12
Eine 40-Jährige alarmiert die Polizei: An einer Raststätte hat sie sich mit ihrem Mann die Beine vertreten wollen. Als sie zum Auto zurückkehren, erwartet sie eine seltsame Überraschung! - Einer 35-Jährigen wurden die Autokennzeichen gestohlen. Wie durch Zufall hat sie diese an einem fremden Fahrzeug entdeckt und sofort die Polizei gerufen. Doch als die Beamten eintreffen, ist die Frau verschwunden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
