Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Das Spukhaus

SAT.1Staffel 6Folge 71vom 27.08.2024
Das Spukhaus

Das SpukhausJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 71: Das Spukhaus

44 Min.Folge vom 27.08.2024Ab 12

Die Beamten folgen dem Notruf einer 36-Jährigen: Sie ist sich sicher, es befinden sich Eindringlinge im Haus. Und das ist nicht alles - die Person ist ihr nicht ganz unbekannt! - Eine Sportgymnastin flippt während des Trainings aus und verletzt dabei ihre Mitstreiterin. Die hinzugerufenen Sanitäter stellen sofort fest: Das Mädchen steht unter Einfluss von Aufputschmitteln! - Eine Aushilfe in einem Kinderbekleidungsgeschäft wird von zwei Kundinnen bedrängt und wüst beschimpft.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen