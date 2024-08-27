Auf Streife
Folge 71: Das Spukhaus
44 Min.Folge vom 27.08.2024Ab 12
Die Beamten folgen dem Notruf einer 36-Jährigen: Sie ist sich sicher, es befinden sich Eindringlinge im Haus. Und das ist nicht alles - die Person ist ihr nicht ganz unbekannt! - Eine Sportgymnastin flippt während des Trainings aus und verletzt dabei ihre Mitstreiterin. Die hinzugerufenen Sanitäter stellen sofort fest: Das Mädchen steht unter Einfluss von Aufputschmitteln! - Eine Aushilfe in einem Kinderbekleidungsgeschäft wird von zwei Kundinnen bedrängt und wüst beschimpft.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
