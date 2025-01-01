Auf Streife
Folge 76: Rolex-Ralf
45 Min.Ab 12
In einem Juweliergeschäft wird der stille Alarm ausgelöst. Als die Beamten eintreffen, öffnet sich die Ladentür, eine Frau versucht einen 17-Jährigen an der Flucht zu hindern. - Auf Streife entdecken die Beamten ein stark beschädigtes Auto am Straßenrand. Offensichtlich ist das Fahrzeug gegen einen Baum geprallt. Sofort sind die Beamten als Ersthelfer im Einsatz. - Während einer Streifenfahrt fällt den Polizisten auf, wie eine Frau Kieselsteine auf ein Einfamilienhaus wirft.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1