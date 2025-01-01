Auf Streife
Folge 88: Räucher-Max
44 Min.Ab 12
Eine 27-Jährige ist außer sich: In ihrem Nichtraucherauto hat jemand geraucht und dabei das ganze Auto verpestet! Und sie hat auch schon einen Tatverdächtigen. - Auf Streife entdecken die Beamten einen Jungen, der wütend Wasserbomben gegen eine Haustür wirft und laut den "Dieb" herausfordert! - In der Mittagspause werden die Beamten Zeugen, wie ein Bäckereibesitzer seine auf dem Boden kriechende und mit roter Pampe beschmierte Mitarbeiterin zwingt, den Boden zu wischen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1