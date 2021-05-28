Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 98vom 28.05.2021
44 Min.Folge vom 28.05.2021Ab 12

Eine junge Frau meldet einen versuchten Autodiebstahl. Als die Beamten eintreffen, hantiert ein Mann an einem geparkten Auto. - An einer Straße steht ein stark qualmendes Auto, dessen einer Vorderreifen offensichtlich aufgeschlitzt worden ist. Davor hämmert eine Frau panisch gegen die Fenster. - Die Beamten werden zu einer Strip-Bar gerufen. Dort bedroht ein Betrunkener die Bardame mit einer Champagnerflasche und beschimpft sie aufs Übelste.

