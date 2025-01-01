Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Ein Mann sieht blau

SAT.1Staffel 7Folge 113
Ein Mann sieht blau

Auf Streife

Folge 113: Ein Mann sieht blau

44 Min.Ab 12

Auf Streife kommt den Beamten ein mit blauer Flüssigkeit überzogener Mann entgegen. Neben ihm steht eine hilflose Frau, die berichtet, dass junge Tanzschülerinnen ihn so zugerichtet haben! - Während ihrer Streifenfahrt beobachten die Polizisten, wie eine junge, verschwitze Frau einer Passantin einen Lebensmittelkorb gewaltsam entreißt. Eine Spur aus Lebensmitteln führt sie direkt zu der Diebin.

