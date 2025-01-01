Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 26
44 Min.Ab 12

Die Polizisten suchen das Zuhause einer Schulverweigerin auf. Dort angekommen, finden sie eine schreckliche Szene vor ... Außerdem: Einer Frau wurde der Mantel gestohlen. Doch plötzlich entdeckt sie diesen bei einem Obdachlosen, der wiederum behauptet, den Mantel im Second-Hand-Laden um die Ecke erworben zu haben. Und: Die Polizei wird wegen lauter Musik zu einer Wohnung gerufen. Als Rauch aus eben dieser strömt, müssen die Beamten schnell handeln.

SAT.1
