Auf Streife
Folge 37: Petri Geil
44 Min.Ab 12
Ein schreckliches Bild bietet sich den Beamten: Eine Frau liegt bäuchlings unter ihrem Garagentor eingeklemmt. Kurz zuvor hatte sie einen Einbruch gemeldet. - Nach einem Kurzurlaub erwischt ein Paar eine Prostituierte in seiner Badewanne. Doch auch sie ist geschockt und erklärt ihre außergewöhnliche Situation. - Chaos in der Würstchenbude! Ein Jugendlicher treibt sein Unwesen und schmiert mit Ketchup, Senf und Co. herum. Außerdem fehlen die Tageseinnahmen des Imbisses.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1