Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Wo ist Tristan?

SAT.1Staffel 7Folge 48
Wo ist Tristan?

Wo ist Tristan?Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 48: Wo ist Tristan?

44 Min.Ab 12

Zwei Frauen streiten derart heftig, dass sie dabei eine ganze Straße blockieren und selbst die Polizei nicht weiterfahren kann. Die Ermittler wollen die Situation klären, doch dann droht der Streit zu eskalieren. Und: Ein Kiosk wurde überfallen. Die Besitzerin wurde dabei schwer verletzt. Ein potenzieller Täter ist schnell gefunden. Doch was steckt wirklich hinter der brutalen Tat?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen