Auf Streife
Folge 54: Die Spritztour
44 Min.Ab 12
Ein Fahrradfahrer wird von einem Schulbus angefahren. Von dem Busfahrer fehlt nach dem Unfall allerdings jede Spur. Die Polizisten finden nur ein junges Mädchen in dem Fahrzeug. Außerdem: Eine Frau hat Blut in ihrem Hausflur entdeckt und ruft die Polizei. Im Keller stoßen die Ermittler auf deren Bruder, der offenbar brutal zusammengeschlagen wurde. Und: Die Polizisten können gerade noch einen Raub in einer Fußgängerzone verhindern und bemerken dadurch eine ganz andere Straftat.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1