Auf Streife
Folge 55: Auf falschen Sohlen
44 Min.Ab 12
Ein Jugendlicher flippt in einem Schuhladen aus, weil die Verkäuferin sich weigert, seine neuen Sneaker zurückzunehmen. - Ein Schreiner wird von einer Kreissäge schwer verletzt. Nach genauerer Untersuchung stellt sich heraus, dass sich zuvor jemand an der Maschine zu schaffen gemacht hat! - Am Morgen werden die Polizisten zu einer Kneipe gerufen. Dort bedroht der Inhaber seine verängstigte Angestellte mit einer zerbrochenen Flasche.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1