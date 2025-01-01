Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Auf falschen Sohlen

SAT.1Staffel 7Folge 55
Auf falschen Sohlen

Auf falschen SohlenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 55: Auf falschen Sohlen

44 Min.Ab 12

Ein Jugendlicher flippt in einem Schuhladen aus, weil die Verkäuferin sich weigert, seine neuen Sneaker zurückzunehmen. - Ein Schreiner wird von einer Kreissäge schwer verletzt. Nach genauerer Untersuchung stellt sich heraus, dass sich zuvor jemand an der Maschine zu schaffen gemacht hat! - Am Morgen werden die Polizisten zu einer Kneipe gerufen. Dort bedroht der Inhaber seine verängstigte Angestellte mit einer zerbrochenen Flasche.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen